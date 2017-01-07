Зидан: «Хамес очень важен для „Реала“»
Сегодня, 11:37 | Источник: footmercato.net | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан похвалил полузащитника команды Хамеса Родригеса после матча Кубка Испании с «Севильей» (3:0), где колумбиец оформил дубль.
«Он оформил дубль, и я рад этим голам. Доволен работой, которую он проделал. Хамес очень помогает в защите, прилагает массу усилий. Он очень важен для нас, как и все остальные игроки в команде».
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