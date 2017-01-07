Зидан: «Хамес очень важен для „Реала“»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан похвалил полузащитника команды Хамеса Родригеса после матча Кубка Испании с «Севильей» (3:0), где колумбиец оформил дубль.

«Он оформил дубль, и я рад этим голам. Доволен работой, которую он проделал. Хамес очень помогает в защите, прилагает массу усилий. Он очень важен для нас, как и все остальные игроки в команде».