У «Крыльев Советов» нет предложений по Молло и Паскуато

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал слухи об интересе к Йоану Молло и Кристиану Паскуато со стороны других клубов.

«Если поступит конкретное предложение, мы его, конечно, рассмотрим, но на данный момент таковых нет. Сами игроки - профессионалы, и о своем желании уйти руководству не заявляют.

Постараемся усилить две-три позиции, возможно, кто-то полетит с нами уже на первый сбор».