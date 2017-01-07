У «Крыльев Советов» нет предложений по Молло и Паскуато
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Крылья Советов, Молло Йоан, Паскуато Кристиан
Сегодня, 13:03 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал слухи об интересе к Йоану Молло и Кристиану Паскуато со стороны других клубов.
«Если поступит конкретное предложение, мы его, конечно, рассмотрим, но на данный момент таковых нет. Сами игроки - профессионалы, и о своем желании уйти руководству не заявляют.
Постараемся усилить две-три позиции, возможно, кто-то полетит с нами уже на первый сбор».
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