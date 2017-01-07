Дортмундская «Боруссия» может заплатить за Смолова 10 млн евро

Дортмундская «Боруссия» не отказалась от идеи подписать нападающего «Краснодара» Федора Смолова. За 26-летнего форварда дортмундцы готовы заплатить 10 млн евро. Россиянин рассматривается «Боруссией» в качестве замены Адриану Рамосу, который имеет предложения из Китая.