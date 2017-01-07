Дортмундская «Боруссия» может заплатить за Смолова 10 млн евро
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Боруссия Д, Краснодар, Смолов Федор
Сегодня, 13:43 | Источник: Bild.de | Редакция: Сергей Иванов
Дортмундская «Боруссия» не отказалась от идеи подписать нападающего «Краснодара» Федора Смолова. За 26-летнего форварда дортмундцы готовы заплатить 10 млн евро. Россиянин рассматривается «Боруссией» в качестве замены Адриану Рамосу, который имеет предложения из Китая.
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своих стукачей поддерживаете? где там оскорбления? почему сайт все хуже и хуже работает , даже предвзято? лет 7-9 назад сайт был норм а сейчас...... и норм контингент исчезает или вообще исчез
Хоть кто то из наших будет играть в сильном чемпионате,в сильном клубе)))
Ну а если не уйдешь,привратишся в мешков коко,дзюб,шатовых и разного ШЛАКА!!!!!
БЕГИИИИИИИИИИИИ ФЕДЯ БЕГИИИИИИИИИИИИИИИИ!!!