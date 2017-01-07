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Мбиа хочет вернуться из Китая в Европу

Соккер.Ру // Заграница: трансферные слухи, Хебей ЧФ, Мбиа Стефан
Сегодня, 13:56 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Камерунский полузащитник Стефан Мбиа может вернуться в Европу из китайского клуба «Хебей».

«Я не играл в Италии, переезд в Серию А мне был бы интересен. Где хотел бы играть? В „Ювентусе“, „Милане“ или „Интере“. Готов рассмотреть и возвращение в „Марсель“. Там новый интересный проект».

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