Мбиа хочет вернуться из Китая в Европу
Сегодня, 13:56 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Камерунский полузащитник Стефан Мбиа может вернуться в Европу из китайского клуба «Хебей».
«Я не играл в Италии, переезд в Серию А мне был бы интересен. Где хотел бы играть? В „Ювентусе“, „Милане“ или „Интере“. Готов рассмотреть и возвращение в „Марсель“. Там новый интересный проект».
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