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«Манчестер Юнайтед» - «Рединг»: стартовые составы

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-РедингРединг
Начало матча: Сегодня, 15:30
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 14:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Рединга» на матч Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Рохо, Смоллинг, Кэррик, Янг, Феллаини, Мата, Блинд, Руни, Марсьяль, Рэшфорд.
Запас: Кастро, Швайнштайгер, Мхитарян, Погба, Джонс, Фосу-Менса, Ибрагимович.

«Рединг»: Аль-Хабси, Гантер, Мур, Блэкетт, Беренс, ван ден Берг, Уильямс, Эванс, Келли, Керморган, МакКлири.
Запас: Самуэль, Обита, Мейте, Купер, Мур, Уотсон, Свифт.

Ранее в Кубке Англии «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм».

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