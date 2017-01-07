«Манчестер Юнайтед» - «Рединг»: стартовые составы

Блогер «Соккер.ру» Варуж Бабаян в преддверии старта Кубка африканских наций-2017 обращает внимание на сборную Мали. Как высоко взлетят «орлы» на турнире?

Через неделю в Габоне стартует Кубок Африканских Наций, и «Соккер.ру» традиционно подсказывает читателям, кого можно поддержать на крупном турнире.