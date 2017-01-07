Матч «Пескара» - «Фиорентина» перенесён из-за снегопада
Матч: Пескара-:-Фиорентина
Начало матча: Завтра, 17:00
Сегодня, 14:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Матч чемпионата Италии между «Пескарой» и «Фиорентиной» перенесен из-за сильного снегопада. Сотрудникам стадиона удалось сохранить газон, однако условия в целом признаны непригодными для проведения матча. Велик риск оледенения. Из-за этого в городе сложилась опасная дорожная ситуация.
В Италии нередко переносят матчи из-за непогоды в осенний и зимний период.
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