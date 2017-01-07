Матч «Пескара» - «Фиорентина» перенесён из-за снегопада

Матч чемпионата Италии между «Пескарой» и «Фиорентиной» перенесен из-за сильного снегопада. Сотрудникам стадиона удалось сохранить газон, однако условия в целом признаны непригодными для проведения матча. Велик риск оледенения. Из-за этого в городе сложилась опасная дорожная ситуация.

В Италии нередко переносят матчи из-за непогоды в осенний и зимний период.