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Матч «Пескара» - «Фиорентина» перенесён из-за снегопада

Матч: ПескараПескара-:-ФиорентинаФиорентина
Начало матча: Завтра, 17:00
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 14:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Матч чемпионата Италии между «Пескарой» и «Фиорентиной» перенесен из-за сильного снегопада. Сотрудникам стадиона удалось сохранить газон, однако условия в целом признаны непригодными для проведения матча. Велик риск оледенения. Из-за этого в городе сложилась опасная дорожная ситуация.

В Италии нередко переносят матчи из-за непогоды в осенний и зимний период.

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