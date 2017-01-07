Михайлович: «Итурбе - это риск, но я надеюсь, что риск оправданный»

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович прокомментировал новое подписание клуба - нападающего Хуана Итурбе, который будет выступать за «быков» на правах аренды:

«Итурбе может сыграть на любом из флангов и выполнять любую работу на поле. У него хорошая выносливость, скорость, сильный удар.

Это риск, но я надеюсь, что риск оправданный, ведь два года назад за него шла настоящая война между рядом клубов, но потом он сбился с пути. Он очень хочет показать себя, но его нельзя судить за каждую малейшую ошибку.

Все будет зависеть от него».