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Зидан: «Роналду заслужил даже больше, чем 4 „Золотых мяча“»

Матч: РеалРеал5 : 0ГранадаГранада
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Роналду Криштиану, Зидан Зинедин
Сегодня, 18:58 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предположил, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, который сегодня перед матчем 17-го тура Ла Лиги против «Гранады» представил мадридской публике свои «Золотые мячи», заслужил того, чтобы выиграть даже больше этих наград. Отметим, что за этим событием наблюдали другие обладатели «Золотого мяча» в составе «Реала» - Роналдо, Майкл Оуэн, Луиш Фигу и сам Зидан.

«Криштиану выиграл больше „Золотых мячей“, чем каждый из нас. Это великий игрок. Возможно, он заслужил даже больше, чем 4 „Золотых мяча“.

Когда он закончит карьеру, мы поймем, насколько невероятно то, что он сделал. Я рад за него, ведь он заслуживает этого».

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