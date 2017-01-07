Зидан: «Роналду заслужил даже больше, чем 4 „Золотых мяча“»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предположил, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, который сегодня перед матчем 17-го тура Ла Лиги против «Гранады» представил мадридской публике свои «Золотые мячи», заслужил того, чтобы выиграть даже больше этих наград. Отметим, что за этим событием наблюдали другие обладатели «Золотого мяча» в составе «Реала» - Роналдо, Майкл Оуэн, Луиш Фигу и сам Зидан.

«Криштиану выиграл больше „Золотых мячей“, чем каждый из нас. Это великий игрок. Возможно, он заслужил даже больше, чем 4 „Золотых мяча“.

Когда он закончит карьеру, мы поймем, насколько невероятно то, что он сделал. Я рад за него, ведь он заслуживает этого».