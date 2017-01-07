Зидан: «Роналду заслужил даже больше, чем 4 „Золотых мяча“»
Сегодня, 18:58 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предположил, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, который сегодня перед матчем 17-го тура Ла Лиги против «Гранады» представил мадридской публике свои «Золотые мячи», заслужил того, чтобы выиграть даже больше этих наград. Отметим, что за этим событием наблюдали другие обладатели «Золотого мяча» в составе «Реала» - Роналдо, Майкл Оуэн, Луиш Фигу и сам Зидан.
«Криштиану выиграл больше „Золотых мячей“, чем каждый из нас. Это великий игрок. Возможно, он заслужил даже больше, чем 4 „Золотых мяча“.
Когда он закончит карьеру, мы поймем, насколько невероятно то, что он сделал. Я рад за него, ведь он заслуживает этого».
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Вот продолжение:
NGY
Вчера 20:12
ответ пользователю ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
Унижа...ся скорее ваш тренер, который каждую неделю поёт дифирамбы Месси...!
У Роналду был отдых и не вызов его на матч против Севильи, инициатором выступил именно Зидан!
Чем отличается, высказывания Зизу о Роналду и Луиса о Месси - первого об этом спрашивают на пресс конференциях, а второй об этом сам на каждом углу кричит!
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Сегодня Зидану, после матча задавали вопросы, как я и писал выше, на что он и ответил как думает!
Теперь иди и передерни на плакат Месси!
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
АХАХАХАХАХАХАХАХА ! Беднягу сливают все подряд. =)
Когда ваши попки заживут?
Знатно Зидно лизнул португальскому представителю сексуальных меньшинств....