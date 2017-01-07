Зидан: «Каков предел этого „Реала“? Не знаю»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 17-го тура Ла Лиги, в котором «сливочные» разгромили «Гранаду» (5:0):

«Было непросто. Мы мощно начали матч и забили в дебюте встречи. После этого всегда становится легче. Игрокам приходится непросто, но мы должны продолжать в том же духе. Я доволен тем, как все закончилось.

То, что мы не позволили сопернику нанести ни одного удара в створ наших ворот, говорит о том, как серьезно игроки отнеслись к игре. Когда вы ведете на 3 мяча после первого тайма, то чаще всего второй тайм проводите хуже - вы расслабляетесь, теряете бдительность, но мы не допустили этого.

Каков предел этой команды? Не знаю. Я ведь не один работаю в клубе. Мне помогают сильные тренеры, помогают чем только могут. Мы команда. Нам нужно и дальше следовать этим путем».