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Роббен: «Китай? Не исключаю ничего»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Роббен Арьен
Сегодня, 21:06 | Источник: Goal.com | Фото: Официальный сайт ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь

Вингер «Баварии» Арьен Роббен не исключает, что рано или поздно может перейти в один из клубов китайской Суперлиги:

«Переход в китайский клуб в будущем? У каждого свой взгляд на это. Не стоит зарекаться. Но и не говорите о своих намерениях.

Пока я в „Баварии“. Конечно, кое-что я планирую. Я обсуждаю кое-что со своей женой. Сейчас я играю на топ-уровне. Посмотрим, что будет дальше.

Для меня семья стоит на первом месте, но, вероятно, что я получу опыт жизни в США или Китае. А, возможно, нет. Возможно, я вернусь в Нидерланды. Не исключаю ничего».

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