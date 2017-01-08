Подольски близок к переходу в Китай
Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: трансферные слухи, Бейджин Гуоань, Галатасарай, Подольски Лукас
Сегодня, 10:39 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски близок к переходу в Китай. Президент турецкого клуба подтвердил, что переговоры с китайским клубом продвигаются и на следующей неделе могут быть завершены. По данным СМИ, интерес в Китае к Подольски проявляет «Бейджин Гуоань».
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