Нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски близок к переходу в Китай. Президент турецкого клуба подтвердил, что переговоры с китайским клубом продвигаются и на следующей неделе могут быть завершены. По данным СМИ, интерес в Китае к Подольски проявляет «Бейджин Гуоань».