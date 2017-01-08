Марадона: «Не могу критиковать Тевеса за переход в Китай»

Легендарный аргентинец Диего Марадона поддержал решение Карлоса Тевеса перейти из «Боки Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа».

«Он сделал то, что должен был сделать. В „Боке“ все были благодарны ему за возвращение. Но он потом выбрал Китай. Он никого не обманывал, просто принял фантастическое предложение. И я не могу его критиковать за это».