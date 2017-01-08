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Вместо ван Дейка «Манчестер Сити» может купить Ляпорта

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Атлетик Б, Ляпорт Эмерик, Ван Дейк Вирджил
Сегодня, 12:43 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

«Манчестер Сити» ищет альтернативу защитнику «Саутгемптона» Вирджилу ван Дейку, который входит в сферу интересов «горожан». «Святые» не намерены отпускать голландца, поэтому «Сити» планирует сделать предложение игроку «Атлетика» Эмерику Ляпорту. Отметим, что сумма отступных за него по контракту составляет 55 млн фунтов стерлингов.

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