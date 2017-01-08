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«Милан» - «Кальяри»: стартовые составы

Матч: МиланМилан-:-КальяриКальяри
Начало матча: Сегодня, 20:00
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:07 | Источник: Твиттер ФК "Милан" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 19-го тура Серии А «Милан» - «Кальяри».

«Милан»: Доннарумма, Абате, Палетта, Романьоли, Де Шильо, Пашалич, Локателли, Бонавентура, Сусо, Бакка, Ньянг.

«Кальяри»: Рафаэль, Писакане, Чеппителли, Бруну Алвеш, Капуано, Исла, Ди Дженнаро, Дессена, Барелла, Сау, Фариас.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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