«Милан» - «Кальяри»: стартовые составы
Сегодня, 19:07 | Источник: Твиттер ФК "Милан" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 19-го тура Серии А «Милан» - «Кальяри».
«Милан»: Доннарумма, Абате, Палетта, Романьоли, Де Шильо, Пашалич, Локателли, Бонавентура, Сусо, Бакка, Ньянг.
«Кальяри»: Рафаэль, Писакане, Чеппителли, Бруну Алвеш, Капуано, Исла, Ди Дженнаро, Дессена, Барелла, Сау, Фариас.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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