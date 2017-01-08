«Урал» подаст жалобу на Скрипченко в РФС
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Урал, Скрипченко Вадим , Иванов Григорий
Сегодня, 20:58 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб подаст жалобу в РФС на бывшего тренера команды Вадима Скрипченко. Специалист должен выплатить «Уралу» 3 зарплаты, считает Иванов.
«Выплатил ли Скрипченко три зарплаты до 9 января? Нет. Ничего не сдвинулось с места. Подаём на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он это делать не хочет. Пусть теперь решает РФС. Речь идёт именно о трёх зарплатах. Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провёл переговоры за нашей спиной и возглавил „Крылья“. Мы же взрослые люди, все всё понимают».
Скрипченко покинул «Урал» после скандального матча с «Тереком» и почти сразу возглавил «Крылья Советов».
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Или войдите через
после обычного матча.
то, что каждый видит то, что хочет видеть, от этого скандальность не прибавляется.
Я помню этот сливной матч Тереку.
Просто нет слов.Ведомый деньгами человек