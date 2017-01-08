«Урал» подаст жалобу на Скрипченко в РФС

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб подаст жалобу в РФС на бывшего тренера команды Вадима Скрипченко. Специалист должен выплатить «Уралу» 3 зарплаты, считает Иванов.

«Выплатил ли Скрипченко три зарплаты до 9 января? Нет. Ничего не сдвинулось с места. Подаём на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он это делать не хочет. Пусть теперь решает РФС. Речь идёт именно о трёх зарплатах. Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провёл переговоры за нашей спиной и возглавил „Крылья“. Мы же взрослые люди, все всё понимают».

Скрипченко покинул «Урал» после скандального матча с «Тереком» и почти сразу возглавил «Крылья Советов».