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«Урал» подаст жалобу на Скрипченко в РФС

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Урал, Скрипченко Вадим , Иванов Григорий
Сегодня, 20:58 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб подаст жалобу в РФС на бывшего тренера команды Вадима Скрипченко. Специалист должен выплатить «Уралу» 3 зарплаты, считает Иванов.

«Выплатил ли Скрипченко три зарплаты до 9 января? Нет. Ничего не сдвинулось с места. Подаём на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он это делать не хочет. Пусть теперь решает РФС. Речь идёт именно о трёх зарплатах. Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провёл переговоры за нашей спиной и возглавил „Крылья“. Мы же взрослые люди, все всё понимают».

Скрипченко покинул «Урал» после скандального матча с «Тереком» и почти сразу возглавил «Крылья Советов».

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