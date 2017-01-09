Рейтинг@Mail.ru

«Хебей Чайна Форчун» предлагает 29 млн евро за Троя Дини

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Хебей ЧФ, Уотфорд, Дини Трой
Сегодня, 00:17 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини может продолжить карьеру в Китае. По слухам, «Хебей Чайна Форчун» предложил за 28-летнего нападающего 29 млн евро.

В этом сезоне Дини провел 20 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Уотфордом» рассчитан еще на 4.5 года.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:56 Слухи Ракитич очень близок к переходу в «Манчестер Сити» 8
Вчера
23:44 Слухи Луческу нужен полузащитник «Вииторула» Марин 33
23:28 Маротта: «Эвра раздумывает над своим будущим» 2
17:55 Фото В «Торино» подтвердили, что «Арсенал» сделал предложение по Белотти 9
17:17 Слухи «Ливерпуль» хочет за Сако больше 20 млн фунтов 4
16:55 Слухи «Рома» и «Фиорентина» могут обменяться игроками 2
15:42 Слухи «Барселона» может побороться за Алли 20
15:38 Слухи «Реал» может заплатить за Андре Силву 58 млн евро 18
14:41 Слухи Кассано может перебраться в Китай 3
12:43 Слухи Вместо ван Дейка «Манчестер Сити» может купить Ляпорта 2
все материалы по этой теме
Турниры