«Хебей Чайна Форчун» предлагает 29 млн евро за Троя Дини
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Хебей ЧФ, Уотфорд, Дини Трой
Сегодня, 00:17 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Уотфорда» Трой Дини может продолжить карьеру в Китае. По слухам, «Хебей Чайна Форчун» предложил за 28-летнего нападающего 29 млн евро.
В этом сезоне Дини провел 20 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Уотфордом» рассчитан еще на 4.5 года.
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