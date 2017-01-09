«Хебей Чайна Форчун» предлагает 29 млн евро за Троя Дини

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини может продолжить карьеру в Китае. По слухам, «Хебей Чайна Форчун» предложил за 28-летнего нападающего 29 млн евро.

В этом сезоне Дини провел 20 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Уотфордом» рассчитан еще на 4.5 года.