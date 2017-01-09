Ракитич очень близок к переходу в «Манчестер Сити»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Манчестер Сити, Ракитич Иван, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 00:56 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Одно из хорватских изданий утверждает, что полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич очень близок к переходу в «Манчестер Сити», где его желает видеть главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Согласно источнику, Ракитич рассматривается в качестве замены Илкаю Гюндогану, который надолго выбыл из строя из-за разрыва крестообразных связок колена.
Подогревает эти слухи и нынешнее положение Ракитича в «Барсе», где он перестал попадать в состав. Вот и на сегодняшний матч с «Вильярреалом» (1:1) хорват не попал даже в заявку. В стане каталонцев его отсутствие объяснили «техническими причинами».
Другие материалы по теме:
Вчера
23:44 Слухи Луческу нужен полузащитник «Вииторула» Марин 33
17:17 Слухи «Ливерпуль» хочет за Сако больше 20 млн фунтов 4
16:55 Слухи «Рома» и «Фиорентина» могут обменяться игроками 2
15:42 Слухи «Барселона» может побороться за Алли 20
15:38 Слухи «Реал» может заплатить за Андре Силву 58 млн евро 18
14:41 Слухи Кассано может перебраться в Китай 3
Или войдите через