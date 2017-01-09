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Ракитич очень близок к переходу в «Манчестер Сити»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Манчестер Сити, Ракитич Иван, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 00:56 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Одно из хорватских изданий утверждает, что полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич очень близок к переходу в «Манчестер Сити», где его желает видеть главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Согласно источнику, Ракитич рассматривается в качестве замены Илкаю Гюндогану, который надолго выбыл из строя из-за разрыва крестообразных связок колена.

Подогревает эти слухи и нынешнее положение Ракитича в «Барсе», где он перестал попадать в состав. Вот и на сегодняшний матч с «Вильярреалом» (1:1) хорват не попал даже в заявку. В стане каталонцев его отсутствие объяснили «техническими причинами».

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