Аллегри: «Собираюсь остаться в „Ювентусе“, если меня не попрут из клуба»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 19-го тура Серии А против «Болоньи» и дал понять, что не собирается покидать туринский клуб:

«Было важно победить, чтобы сохранить отрыв от преследователей. Впереди нас ждут сложные матчи, поэтому нам нельзя было терять очки.

Наша главная цель - Скудетто, и завоевать его будет непросто, ведь „Рома“, как и „Наполи“ не отстают, поэтому нам потребуется не менее 85 очков, чтобы выиграть чемпионат.

Я намерен тренировать в Премьер-Лиге? Я изучаю английский, но делаю это уже много лет. Невероятно, но когда я с дочерью был в Лондоне, то в аэропорту увидел гигантское изображение со мной, где было написано, что я собираюсь тренировать „Арсенал“. И почему это случилось в тот день?!

Я очень счастлив в „Ювентусе“ и собираюсь остаться в клубе, если меня не попрут из клуба».