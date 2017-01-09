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Аллегри: «Собираюсь остаться в „Ювентусе“, если меня не попрут из клуба»

Матч: ЮвентусЮвентус3 : 0БолоньяБолонья
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Аллегри Массимилиано
Сегодня, 09:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 19-го тура Серии А против «Болоньи» и дал понять, что не собирается покидать туринский клуб:

«Было важно победить, чтобы сохранить отрыв от преследователей. Впереди нас ждут сложные матчи, поэтому нам нельзя было терять очки.

Наша главная цель - Скудетто, и завоевать его будет непросто, ведь „Рома“, как и „Наполи“ не отстают, поэтому нам потребуется не менее 85 очков, чтобы выиграть чемпионат.

Я намерен тренировать в Премьер-Лиге? Я изучаю английский, но делаю это уже много лет. Невероятно, но когда я с дочерью был в Лондоне, то в аэропорту увидел гигантское изображение со мной, где было написано, что я собираюсь тренировать „Арсенал“. И почему это случилось в тот день?!

Я очень счастлив в „Ювентусе“ и собираюсь остаться в клубе, если меня не попрут из клуба».

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