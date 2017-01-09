Игроки «Локомотива» вышли из отпуска
Сегодня, 12:02 | Источник: Твиттер ФК "Локомотив" | Редакция: Антон Белюсь
Футболисты «Локомотива» сегодня вышли из отпуска.
В данный момент «железнодорожники» проходят медобследование, после чего отправятся на первый зимний сбор команды, который пройдет с 10 по 23 января в Испании.
Напомним, что пять футболистов «Локомотива» могут пропустить этот сбор.
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