Игроки «Локомотива» вышли из отпуска

Футболисты «Локомотива» сегодня вышли из отпуска.

В данный момент «железнодорожники» проходят медобследование, после чего отправятся на первый зимний сбор команды, который пройдет с 10 по 23 января в Испании.

Напомним, что пять футболистов «Локомотива» могут пропустить этот сбор.