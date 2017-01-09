Рейтинг@Mail.ru

Игроки «Локомотива» вышли из отпуска

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Межсезонье, Локомотив М
Сегодня, 12:02 | Источник: Твиттер ФК "Локомотив" | Редакция: Антон Белюсь

Футболисты «Локомотива» сегодня вышли из отпуска.

В данный момент «железнодорожники» проходят медобследование, после чего отправятся на первый зимний сбор команды, который пройдет с 10 по 23 января в Испании.

Напомним, что пять футболистов «Локомотива» могут пропустить этот сбор.

 

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
11:54 «Краснодар» на первых двух сборах проведёт восемь матчей 6
06 января 2017
22:27 «Зенит» определился с соперниками по товарищеским матчам на первых зимних сборах команды 22
18:01 14 января «Зенит» проведёт контрольный матч с «Айнтрахтом» 45
23 декабря 2016
14:33 «Спартак» зимой сыграет в международном турнире 71
18 декабря 2016
18:30 «Терек» обнародовал программу подготовки к весенней части сезона 15
16 декабря 2016
09:20 ЦСКА запланировал на зиму девять контрольных матчей 41
14 декабря 2016
19:04 «Спартак» сыграет на сборах с «Копенгагеном» 48
11 декабря 2016
12:56 «Амкар» обнародовал программу подготовки к весенней части сезона 4
10 декабря 2016
09:59 «Краснодар» обнародовал программу подготовки к весенней части сезона 8
11 августа 2016
DXTK
Как преобразится «Вест Хэм» в новом сезоне?
Сможет ли «Вест Хэм» добиться серьезных результатов в свете перемен в клубе? Разбирался читатель «Соккер.ру» DXTK в своем блоге «Английская Премьер-лига Barclays».
Комментариев: 10
все материалы по этой теме
Турниры