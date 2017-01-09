Месси, Суарес, Иньеста и Пике не полетят в Цюрих на церемонию вручения наград ФИФА

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что игроки клуба пропустят церемонию вручения наград ФИФА, которая состоится сегодня вечером в Цюрихе.

Было решено, что нападающие Лионель Месси, Луис Суарес, полузащитник Андрес Иньеста и защитник Жерар Пике не примут участия в гала-вечере, так как клуб поставил в приоритет подготовку команды к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика».

Однако представители клуба будут присутствовать на церемонии. Сообщается, что делегацию «блаугранас» на сегодняшнем мероприятии возглавит президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу.