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Месси, Суарес, Иньеста и Пике не полетят в Цюрих на церемонию вручения наград ФИФА

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Барселона, Месси Лионель, Суарес Луис, Иньеста Андрес, Пике Жерар
Сегодня, 16:14 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что игроки клуба пропустят церемонию вручения наград ФИФА, которая состоится сегодня вечером в Цюрихе.

Было решено, что нападающие Лионель Месси, Луис Суарес, полузащитник Андрес Иньеста и защитник Жерар Пике не примут участия в гала-вечере, так как клуб поставил в приоритет подготовку команды к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика».

Однако представители клуба будут присутствовать на церемонии. Сообщается, что делегацию «блаугранас» на сегодняшнем мероприятии возглавит президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу.

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