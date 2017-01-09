Источник: «„Локомотив“ позволил Шишкину вести переговоры с другими клубами»

Как сообщает источник, руководство «Локомотива» позволило защитнику Роману Шишкину вести переговоры с другими клубами.

Накануне стало известно, что 29-летний игрок не отправится с командой на первый зимний сбор, который пройдет в Испании.

Отмечается, что в услугах россиянина могут быть заинтересованы «Спартак» и «Краснодар».