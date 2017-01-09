Павлюченко: «В Англии меня помнят»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал о своей недавней поездке в Лондон. Форвард защищал цвета столичного «Тоттенхэма» в период с 2008 по 2012 год.

«Читал, что „Тоттенхэм“ поздравил меня с 35-летием. Очень приятно. Не ожидал, если честно. Наверное, в Англии помнят еще. Пару месяцев назад летал в Лондон и встретил много болельщиков, которые узнали меня. Подходили, спрашивали, где сейчас играю. Говорил, что дома, в России.

Как обращались ко мне? Пав. Ну, кто-то, да, называл и СуперПавом».