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Павлюченко: «В Англии меня помнят»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Урал, Тоттенхэм, Павлюченко Роман
Сегодня, 17:58 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал о своей недавней поездке в Лондон. Форвард защищал цвета столичного «Тоттенхэма» в период с 2008 по 2012 год.

«Читал, что „Тоттенхэм“ поздравил меня с 35-летием. Очень приятно. Не ожидал, если честно. Наверное, в Англии помнят еще. Пару месяцев назад летал в Лондон и встретил много болельщиков, которые узнали меня. Подходили, спрашивали, где сейчас играю. Говорил, что дома, в России.

Как обращались ко мне? Пав. Ну, кто-то, да, называл и СуперПавом».

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