«Шахтер» проведет домашний матч 1/16 финала ЛЕ в Харькове
Сегодня, 19:23 | Источник: Facebook | Редакция: Дмитрий Кристя
Матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» состоится в Харькове, сообщает глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.
«Решение принято. Окончательно. Лига Европы. „Шахтер“ – „Сельта“. Харьков, 23 февраля».
В 2014 году УЕФА запретил проведение еврокубковых матчей в Харькове из-за конфликта на Украине, однако в 2016-м снял запрет. Ранее «Шахтер» проводил домашние матчи еврокубков во Львове.
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