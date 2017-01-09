«Шахтер» проведет домашний матч 1/16 финала ЛЕ в Харькове

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» состоится в Харькове, сообщает глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

«Решение принято. Окончательно. Лига Европы. „Шахтер“ – „Сельта“. Харьков, 23 февраля».

В 2014 году УЕФА запретил проведение еврокубковых матчей в Харькове из-за конфликта на Украине, однако в 2016-м снял запрет. Ранее «Шахтер» проводил домашние матчи еврокубков во Львове.