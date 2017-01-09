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«Шахтер» проведет домашний матч 1/16 финала ЛЕ в Харькове

Матч: ШахтерШахтер-:-СельтаСельта
Начало матча: 23.02.2017, 23:05
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:23 | Источник: Facebook | Редакция: Дмитрий Кристя

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» состоится в Харькове, сообщает глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

«Решение принято. Окончательно. Лига Европы. „Шахтер“ – „Сельта“. Харьков, 23 февраля».

В 2014 году УЕФА запретил проведение еврокубковых матчей в Харькове из-за конфликта на Украине, однако в 2016-м снял запрет. Ранее «Шахтер» проводил домашние матчи еврокубков во Львове. 

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