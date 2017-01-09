Роналду прибыл в Цюрих в компании модели Джорджины Родригес
Сегодня, 21:14 | Источник: Твиттер Telemundo Deportes | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду прибыл на церемонию вручения награды лучшему футболисту мира по версии ФИФА в компании сына и модели Джорджины Родригес.
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