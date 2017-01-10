Дани Алвес: «Игроки „Барселоны“ должны были приехать в Цюрих»

Бывший игрок «Барселоны» Дани Алвес, ныне защищающий цвета «Ювентуса», прокомментировал отсутствие ведущих игроков каталонцев на гала-вечере в Цюрихе, где вручались награды лучшим футболистам и тренерам прошлого года.

«Они должны были приехать, это мое мнение. Игроки „Барселоны“ вполне были готовы прибыть сюда, а потом сыграть в среду. Нужно уважать их решение, но они должны были быть в Цюрихе. Я видел здесь много представителей „Реала“, и мне стало немного не по себе.

Роналду заслужил свою награду, хотя я и голосовал за другого».