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Дани Алвес: «Игроки „Барселоны“ должны были приехать в Цюрих»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Барселона, Алвес Даниэль
Сегодня, 01:00 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Барселоны» Дани Алвес, ныне защищающий цвета «Ювентуса», прокомментировал отсутствие ведущих игроков каталонцев на гала-вечере в Цюрихе, где вручались награды лучшим футболистам и тренерам прошлого года.

«Они должны были приехать, это мое мнение. Игроки „Барселоны“ вполне были готовы прибыть сюда, а потом сыграть в среду. Нужно уважать их решение, но они должны были быть в Цюрихе. Я видел здесь много представителей „Реала“, и мне стало немного не по себе.

Роналду заслужил свою награду, хотя я и голосовал за другого».

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