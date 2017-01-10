Луизао может перейти в клуб из МЛС
Сегодня, 03:52 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Капитан «Бенфики» Луизао оказался интересен американскому клубу «Орландо Сити».
35-летний защитник выступает за «Бенфику» с 2003 года, а его контракт с португальской командой истекает уже этим летом.
Как сообщает источник, если руководство «Орландо» намерено заполучить футболиста зимой, им придется выложить за бразильца около 20 млн евро.
Напомним, что петербургский «Зенит» претендует на хавбека «Бенфики» Андреаса Самариса.
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