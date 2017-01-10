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«Спартак» просмотрит бывшего защитника «Зенита» Алфёрова

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Зенит Пенза, Зенит, Алфёров Евгений
Сегодня, 04:16 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Московский «Спартак» пригласил на просмотр защитника пензенского «Зенита» Евгения Алфёрова.

21-летний футболист является воспитанником «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Алфёров дебютировал в Премьер-Лиге 21 марта 2015 года в составе тульского «Арсенала», когда главный тренер клуба Дмитрий Аленичев в знак протеста против переноса игры в Москву выставил дублирующий состав против ЦСКА.

Напомним, что «Спартак» претендует на защитника «Саутгемптона» Жозе Фонте.

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Сегодня 04:49, редактировал Сегодня 04:49
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