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Ринкон: «„Ювентус“ – самый большой клуб Италии»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Ювентус, Ринкон Томас
Сегодня, 06:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон, недавно перешедший в туринский клуб из «Дженоа», отметил большие амбиции своего нового клуба:

«„Ювентус“ – самая большая итальянская команда, и я хочу выиграть с ней множество трофеев. „Юве“ хочет бороться за каждый трофей, Скудетто и кубки. Эта команда полна чемпионов, которые хотят расти дальше, а я хочу учиться у них.

Наш (венесуэльский) футбол растет, и для его развития важны трансферы вроде моего. Они должны служить примером для людей, которые мечтают о том, что их тяжелый труд и жертвы, которые они приносят, помогли сделать сон былью».

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