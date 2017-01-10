Ринкон: «„Ювентус“ – самый большой клуб Италии»

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон, недавно перешедший в туринский клуб из «Дженоа», отметил большие амбиции своего нового клуба:

«„Ювентус“ – самая большая итальянская команда, и я хочу выиграть с ней множество трофеев. „Юве“ хочет бороться за каждый трофей, Скудетто и кубки. Эта команда полна чемпионов, которые хотят расти дальше, а я хочу учиться у них.

Наш (венесуэльский) футбол растет, и для его развития важны трансферы вроде моего. Они должны служить примером для людей, которые мечтают о том, что их тяжелый труд и жертвы, которые они приносят, помогли сделать сон былью».