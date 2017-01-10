Клопп: «„Ливерпуль“ никогда не думал о том, чтобы расстаться с Коутиньо»

Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп дал понять, что в планы клуба не входит продажа полузащитника Филиппе Коутиньо:

«Было бы здорово, если бы большие клубы отказались от затеи приобретения Коутиньо из-за того, что он был травмирован. Но, к сожалению, большие клубы так не думают.

Это была не самая серьезная травма, поэтому ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что он вернется на поле тем же игроком.

Однако мы никогда и не думали о том, чтобы расстаться с Филиппе. И с тех пор ничего не изменилось».