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Клопп: «„Ливерпуль“ никогда не думал о том, чтобы расстаться с Коутиньо»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Клопп Юрген , Коутиньо Филиппе
Сегодня, 09:17 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп дал понять, что в планы клуба не входит продажа полузащитника Филиппе Коутиньо:

«Было бы здорово, если бы большие клубы отказались от затеи приобретения Коутиньо из-за того, что он был травмирован. Но, к сожалению, большие клубы так не думают.

Это была не самая серьезная травма, поэтому ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что он вернется на поле тем же игроком.

Однако мы никогда и не думали о том, чтобы расстаться с Филиппе. И с тех пор ничего не изменилось».

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