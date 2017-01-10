Клопп: «„Ливерпуль“ никогда не думал о том, чтобы расстаться с Коутиньо»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Клопп Юрген , Коутиньо Филиппе
Сегодня, 09:17 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп дал понять, что в планы клуба не входит продажа полузащитника Филиппе Коутиньо:
«Было бы здорово, если бы большие клубы отказались от затеи приобретения Коутиньо из-за того, что он был травмирован. Но, к сожалению, большие клубы так не думают.
Это была не самая серьезная травма, поэтому ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что он вернется на поле тем же игроком.
Однако мы никогда и не думали о том, чтобы расстаться с Филиппе. И с тех пор ничего не изменилось».
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