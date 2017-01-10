Сакки: «Монтелла пишет в „Милане“ шедевр»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки прокомментировал работу нынешнего рулевого «россонери» Винченцо Монтеллы:

«Монтелла работает в „Милане“ не хорошо, а очень хорошо.

Он пишет шедевр. Признаюсь, сперва я не был уверен в том, что он сможет добиться успехов, ведь он тренер, проповедующий атакующий футбол, но как только Монтелла возглавил „Милан“, он дернул ручник.

Мне нравится футбол, который показывает „Милан“ под его руководством. Однако больше всего мне нравится, как прогрессирует молодежь. Монтелла - хороший наставник».