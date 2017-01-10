Узденов: «„Ростов“ продлил контракт с Эзатолахи»

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что клуб продлил контракт с иранским полузащитником Саидом Эзатолахи:

«„Ростов“ продлил контракт с Саидом. У него теперь долгосрочное соглашение с клубом, все хорошо».

В нынешнем сезоне футболист сыграл в РФПЛ 10 матчей и забил один мяч.

Сам Эзатолахи недавно заявлял, что у него есть предложения от европейских и российских клубов.