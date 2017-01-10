Хохлов возглавил «Динамо-2»
Соккер.Ру // Россия. Второй дивизион. Запад 2016/2017, Отставки и назначения, Динамо-2 М, Хохлов Дмитрий
Сегодня, 14:58 | Источник: ФК "Динамо" Москва | Редакция: Антон Белюсь
Экс-наставник «Кубани» Дмитрий Хохлов назначен новым главным тренером «Динамо-2».
В тренерский штаб Хохлова войдут Юрий Никифоров и тренер вратарей Евгений Плотников.
На тренерском мостике команды 41-летний специалист сменил Сергея Чикишева, который займется методической работой в Академии «Динамо» им. Л.И.Яшина.
Добавим, что «Динамо-2» выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
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Не сказал бы, что Калитвинцев плох, но Хохлов больше подходит для команды, которая будет опираться на своих воспитанников.