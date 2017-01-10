Хохлов возглавил «Динамо-2»

Экс-наставник «Кубани» Дмитрий Хохлов назначен новым главным тренером «Динамо-2».

В тренерский штаб Хохлова войдут Юрий Никифоров и тренер вратарей Евгений Плотников.

На тренерском мостике команды 41-летний специалист сменил Сергея Чикишева, который займется методической работой в Академии «Динамо» им. Л.И.Яшина.

Добавим, что «Динамо-2» выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).