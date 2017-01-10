«Зенит» подписал защитника «Волгаря»
Сегодня, 18:27 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов
Вслед за Йоаном Молло «Зенит» подписал защитника «Волгаря» Сергея Зуйкова. Контракт с игроком рассчитан на 3,5 года. Воспитанник «Локомотива» провел в нынешнем сезоне ФНЛ 19 матчей, забив пять мячей. Также за его плечами шесть матчей за молодежную сборную России.
Другие материалы по теме:
17:41 Официально «Зенит» подписал с Молло контракт на 3,5 года 41
09:23 Официально «Крылья Советов» и «Зенит» достигли договорённости о переходе Молло 106
Вчера
19:32 Официально Фото «Краснодар» подписал защитника сборной Эквадора Рамиреса 16
05 января 2017
12:24 Официально Фото «Брюгге» подтвердил переход Страндберга 81
00:14 Официально Бериша подписал контракт с «Тереком» 29
03 января 2017
20:14 Официально Менса сменил «Анжи» на «Коламбус Крю» 4
19:39 Официально «Зенит» объявил о переходе Витселя в «Тяньцзинь Сунцзян» 200
30 декабря 2016
Вадим Багров
Цаллагов новый год встретит в футболке «Зенита», и «Соккер.ру» интересно, заиграет ли? Проверяем теорию о том, что питерцы непродуманно собирают состав.
16:44 Официально Енджейчик сменил «Краснодар» на «Легию» 11
Или войдите через
А этот чем хорош?
БОМЖАТНИК доним словом!
бабки отмывают не на шутку))