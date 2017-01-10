Вслед за Йоаном Молло «Зенит» подписал защитника «Волгаря» Сергея Зуйкова. Контракт с игроком рассчитан на 3,5 года. Воспитанник «Локомотива» провел в нынешнем сезоне ФНЛ 19 матчей, забив пять мячей. Также за его плечами шесть матчей за молодежную сборную России.