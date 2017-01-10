«Спартаку» интересен Варди
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Лестер Сити, Варди Джейми
Сегодня, 20:49 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Лестера» Джейми Варди может перейти в «Спартак». Московский клуб видит в англичанине замену Квинси Промесу, если голландец решит уйти. Источник утверждает, что Варди не против смены команды из-за невыразительного выступления в нынешнем сезоне.
Другие материалы по теме:
21:36 Слухи «Спартак» может побороться за Сако 4
16:30 Слухи Источник: «Нобоа контактировал с „Зенитом“» 93
Вчера
11:45 Слухи Источник: «Молло проходит медосмотр в „Зените“» 194
08 января 2017
23:17 Слухи Владимир Габулов перейдёт в тульский «Арсенал» 21
Или войдите через
Вроде 1-е апреля еще не наступило!
З.Ы. И как 30-летний игрок (завтра у Варди днюха) может быть заменой 25-летнему? о_О
Вроде 1-е апреля еще не наступило!
З.Ы. И как 30-летний игрок (завтра у Варди днюха) может быть заменой 25-летнему? о_О
-"Siri",что такое спартак?
-Простите,я не знаю ответа на этот вопрос
Жёсткий троллинг))