«Спартаку» интересен Варди

Нападающий «Лестера» Джейми Варди может перейти в «Спартак». Московский клуб видит в англичанине замену Квинси Промесу, если голландец решит уйти. Источник утверждает, что Варди не против смены команды из-за невыразительного выступления в нынешнем сезоне.