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«Спартаку» интересен Варди

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Лестер Сити, Варди Джейми
Сегодня, 20:49 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Лестера» Джейми Варди может перейти в «Спартак». Московский клуб видит в англичанине замену Квинси Промесу, если голландец решит уйти. Источник утверждает, что Варди не против смены команды из-за невыразительного выступления в нынешнем сезоне.

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