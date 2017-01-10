Перес: «Никогда в жизни не общался в судьями»

Президент «Реала» Флорентино Перес на фоне очередного обострения с судейством в Испании подчеркнул, что никогда не «работал» с арбитрами.

«Никогда в жизни не общался с судьями. И мне нечего сказать по этому поводу. И клуб, и я – мы делаем все, чтобы облегчить работу рефери, чтобы они могли быть более эффективными».