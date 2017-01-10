Перес: «Никогда в жизни не общался в судьями»
Сегодня, 22:47 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Президент «Реала» Флорентино Перес на фоне очередного обострения с судейством в Испании подчеркнул, что никогда не «работал» с арбитрами.
«Никогда в жизни не общался с судьями. И мне нечего сказать по этому поводу. И клуб, и я – мы делаем все, чтобы облегчить работу рефери, чтобы они могли быть более эффективными».
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Суть в другом))))
Главное чтобы платил вовремя.
не общался В судьями