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Перес: «Никогда в жизни не общался в судьями»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Судейство, Реал, Барселона, Перес Флорентино
Сегодня, 22:47 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Президент «Реала» Флорентино Перес на фоне очередного обострения с судейством в Испании подчеркнул, что никогда не «работал» с арбитрами.

«Никогда в жизни не общался с судьями. И мне нечего сказать по этому поводу. И клуб, и я – мы делаем все, чтобы облегчить работу рефери, чтобы они могли быть более эффективными».

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