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Титов: «„Багаж“ Аленичева? Каррера пришел в коллектив, где уже имелся костяк»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Титов Егор, Аленичев Дмитрий , Каррера Массимо
Сегодня, 01:29 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок и тренер «Спартака» Егор Титов прокомментировал распространенное мнение о том, что работа экс-наставника красно-белых Дмитрия Аленичева сильно повлияла на успехи московской команды в текущем сезоне:

«Обидно ли слышать шутки о „багаже Аленичева“? Нет. Объясню – легче брать команду, когда у тебя есть фундамент, костяк. Совсем другое – приходить в коллектив, где 40-45 футболистов на контрактах, с чем столкнулись мы. Массимо пришел в коллектив, где уже имелся костяк, с некоторыми нужно было переподписать соглашения – с Джано, например, по-прежнему „висят“ Таски и Боккетти.

Очень хорошо, что решили вопрос с Ананидзе -, неординарный футболист, умница. Если обходится без травм, он просто прекрасен. В начале сезона, на предпоследнем сборе, с Джано состоялся очень серьезный разговор – он все понял правильно. Сказал, что, несмотря на болевые ощущения, готов работать. Ему Аленичев ответил: „Рассчитываем на тебя, будешь играть“. И полузащитник начал сезон просто великолепно: забил красивейший гол на Кипре, потом сделал дубль в ворота „Арсенала“.

Что такое „багаж“ Аленичева? Это тот футбол, который мы пытались привить, – комбинационный, с держанием мяча, через забегания, через фланги. Отмечу особо Зе Луиша, который умеет врываться в штрафную. Как он бежит, как выпрыгивает! У него лучший в России прыжок. Мы пытались во встречах с аутсайдерами именно через фланги вскрывать насыщенную оборону».

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