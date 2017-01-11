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Тимощук согласился войти в тренерский штаб «Зенита»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Зенит, Тимощук Анатолий
Сегодня, 02:04 | Источник: ФАН | Редакция: Павел Молочный

Бывший капитан «Зенита» Анатолий Тимощук принял предложение клуба войти в тренерский штаб команды.

Согласно источнику, соглашение украинца с сине-бело-голубыми будет рассчитано на 1.5 года.

Отмечается, что Тимощук заменит в «Зените» Сергея Семака, возглавившего «Уфу».

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