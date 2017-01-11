Тимощук согласился войти в тренерский штаб «Зенита»

Бывший капитан «Зенита» Анатолий Тимощук принял предложение клуба войти в тренерский штаб команды.

Согласно источнику, соглашение украинца с сине-бело-голубыми будет рассчитано на 1.5 года.

Отмечается, что Тимощук заменит в «Зените» Сергея Семака, возглавившего «Уфу».