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Семак: «Мое дело – продолжить начинания Ганчаренко»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Уфа, Семак Сергей , Ганчаренко Виктор , Карлос Диего, Марсиньо, Фомин Семён
Сегодня, 02:52 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Новый наставник «Уфы» Сергей Семак поблагодарил бывшего главного тренера клуба Виктора Ганчаренко за то, что он выстроил игру уфимской команды, а также рассказал о кадровых проблемах «Уфы»:

«Максимум сегодняшней „Уфы“? Не хочу загадывать и говорить о долгой перспективе. Два года „Уфа“ боролась за то, чтобы оставаться в Премьер-Лиге. В этом сезоне старт тоже был так себе, но затем команда показывала просто отличный футбол и результата добилась соответствующего. Нынешнее восьмое место говорит о многом – „Уфа“ серьезно прибавила.

Спасибо большое Виктору Михайловичу, который выстроил игру. Мое дело сейчас – продолжить его начинания. А дальше будем смотреть, получится ли подняться еще выше. На данный момент мы прикидываем, как заменить игроков, которые „Уфу“ покинули. Речь не только о Лунёве и Васине. На сборы не летят Диего, Марсиньо и Фомин из-за травм, и из-за того, что у этих ребят скоро заканчиваются контракты. Руководство пока решает, как быть дальше. Итого – минус пять игроков. А добавился только Пауревич, который вернулся из Англии. В первую очередь нужно решить проблемы в оборонительной линии. Сейчас активно занимаемся этим вопросом».

Напомним, президент «Уфы» Марат Магадеев отметил, что клуб принял правильное решение, назначив Семака главным тренером команды.

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