Оскар: «Я очень рад своему переходу в китайскую Суперлигу»
Сегодня, 07:17 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Бразильский полузащитник Оскар, перешедший из «Челси» в «Шанхай СИПГ», сравнил уровень английской Премьер-Лиги с чемпионатом Китая:
«Конечно, у АПЛ более высокий уровень игроков, но эти китайские ребята очень хороши. Они оказывают большую помощь новым футболистам, и я надеюсь, что они продолжат это делать, потому что я приехал помогать.
Трансфер был хорош для меня, для „Челси“, для „Шанхая“, и я очень рад своему переходу в китайскую Суперлигу. Я думаю, китайские клубы [тратят] много денег на игроков, чтобы сделать лигу сильнее. Они сделали предложение и мне, и я очень счастлив приехать сюда».
Напомним, нападающий «Шанхай СИПГ» Халк сообщил, что поспособствовал переходу Оскара в китайский клуб.
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