Оскар: «Я очень рад своему переходу в китайскую Суперлигу»

Бразильский полузащитник Оскар, перешедший из «Челси» в «Шанхай СИПГ», сравнил уровень английской Премьер-Лиги с чемпионатом Китая:

«Конечно, у АПЛ более высокий уровень игроков, но эти китайские ребята очень хороши. Они оказывают большую помощь новым футболистам, и я надеюсь, что они продолжат это делать, потому что я приехал помогать.

Трансфер был хорош для меня, для „Челси“, для „Шанхая“, и я очень рад своему переходу в китайскую Суперлигу. Я думаю, китайские клубы [тратят] много денег на игроков, чтобы сделать лигу сильнее. Они сделали предложение и мне, и я очень счастлив приехать сюда».

Напомним, нападающий «Шанхай СИПГ» Халк сообщил, что поспособствовал переходу Оскара в китайский клуб.