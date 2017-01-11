Данни летит на сбор в Дубай вместе с «Зенитом»
Сегодня, 09:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Зенита» Данни отправляется на тренировочный сбор в Дубай вместе со всей остальной командой. 33-летний игрок восстановился от повреждения крестообразных связок колена, которое он получил еще 16 апреля прошлого года в матче со «Спартаком».
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А Данни желаю еще попылить на высоком уровне. Хороший футболист.