Агент: «Вполне вероятно, что Эвра покинет „Ювентус“ в январе»
Сегодня, 11:49 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Федерико Пасторелло, агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра, сообщил, что его клиент с высокой долей вероятности покинет клуб. В услугах 35-летнего игрока заинтересованы «Валенсия», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».
«Я не встречался с представителями „Юве“ накануне, и пока у нас рандеву не запланировано.
Думаю, вполне вероятно, что Эвра покинет клуб в январе».
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Жаль, что Эвра уходит, но его понять можно. Он хочет играть, Сандро - объективно его сильнее. Но игрок он качественный, сильный, опытный.
желаю ему удачи и спасибо за все, что сделал для Ювентуса.