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Агент: «Вполне вероятно, что Эвра покинет „Ювентус“ в январе»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Эвра Патрис
Сегодня, 11:49 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Федерико Пасторелло, агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра, сообщил, что его клиент с высокой долей вероятности покинет клуб. В услугах 35-летнего игрока заинтересованы «Валенсия», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».

«Я не встречался с представителями „Юве“ накануне, и пока у нас рандеву не запланировано. 

Думаю, вполне вероятно, что Эвра покинет клуб в январе».

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