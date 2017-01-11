Агент: «Вполне вероятно, что Эвра покинет „Ювентус“ в январе»

Федерико Пасторелло, агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра, сообщил, что его клиент с высокой долей вероятности покинет клуб. В услугах 35-летнего игрока заинтересованы «Валенсия», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм».

«Я не встречался с представителями „Юве“ накануне, и пока у нас рандеву не запланировано.

Думаю, вполне вероятно, что Эвра покинет клуб в январе».