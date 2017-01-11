Роналду: «Я всегда поздравлял Месси с „Золотыми мячами“, а его в Цюрихе не было»
Нападающему «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду был задан вопрос о том, поздравлял ли его форвард «Барселоны» Лионель Месси с победой в номинации «Лучший игрок года ФИФА». Сам Месси вместе с остальными игроками каталонцев на церемонию в Цюрих не прибыл, так как в клубе посчитали, что подготовка к ближайшему поединку с «Атлетиком» важнее гала-вечера.
«Поздравлял ли меня Месси? Вы шутите? У меня нет его номера. Когда он выигрывал „Золотые мячи“, я его поздравлял, но Месси в этот раз на церемонии не было. Трудно кого-то поздравить, если ты отсутствуешь на самом гала-вечере.
Не было не только Лео, но и других игроков „Барсы“. Я понимаю, что у них очень важная игра в среду, но, конечно, хотелось, чтобы они присутствовали.
Я всегда делаю то, что хочет клуб. К примеру, я каждый год посещаю церемонию награждения обладателя „Золотого мяча“. И если я буду номинирован в будущем, то точно так же буду приходить».
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Когда ты заявил, что вообще не прибудешь на вручение, если ЗМ не отдадут тебе.
Когда ты заявил, что вообще не прибудешь на вручение, если ЗМ не отдадут тебе.
Стал лучшим бомбардиром года, разделил первое место среди бомбардиров в ЛЧ.
Забил золотой гол на Кальдероне.
У него есть возможно спорные мячи, но 2015 это его самый бесспорный, ибо это сильнейший год в его карьере.
У Роналду что? У "индивидуальщика" нашего? Правильно, ничего. И трофеев нет
Самый позорный мяч в истории.
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За какую индивидуалку?
НИ ОДНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАГРАДЫ за весь год, + ни одного трофея за год с командой.
У Рибери 5 трофеев, 4 индивидуальные награды.
А Золотой мяч у Роналду.
Viva Блаттер.
2013 - Рибери за командные трофеи
2016- Гризману/Суаресу за индивидуальную игру.
Вопрос: за что дают ЗМ??
Если за трофеи значит в 2016 Роналду, если за индивидуалку - в 2013 Роналду)))
Учитывая что первый неправильный ЗМ в противостоянии(Месси/Роналду) был отдан в 2010 за индивидуалку Месси... значит более правильным будет за 2013 считать ЗМ честным, а вот в этом году действительно должен был получить Гризман/Суарес.
Позор 2013-го года не смоется никогда. У приза уже был обладатель, как Блаттер решил мяч отнять и подарить Роналду.
Это разве что для инвалидов.
В этот год Месси собрал рекордное число голосов, за все 5 лет Золотого мяча ФИФА.
Мяч ему отдали практически единогласно, и это приз к которому не возникло ни одного вопроса.
Не поздравил Роналду в год петуха с чужой наградой.
2012-Иньеста
2015-неймар
привет от Месси
Еще покажешь ему мяч