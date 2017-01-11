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Роналду: «Я всегда поздравлял Месси с „Золотыми мячами“, а его в Цюрихе не было»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Барселона, Роналду Криштиану, Месси Лионель
Сегодня, 12:10 | Источник: Espn.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающему «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду был задан вопрос о том, поздравлял ли его форвард «Барселоны» Лионель Месси с победой в номинации «Лучший игрок года ФИФА». Сам Месси вместе с остальными игроками каталонцев на церемонию в Цюрих не прибыл, так как в клубе посчитали, что подготовка к ближайшему поединку с «Атлетиком» важнее гала-вечера.

«Поздравлял ли меня Месси? Вы шутите? У меня нет его номера. Когда он выигрывал „Золотые мячи“, я его поздравлял, но Месси в этот раз на церемонии не было. Трудно кого-то поздравить, если ты отсутствуешь на самом гала-вечере. 

Не было не только Лео, но и других игроков „Барсы“. Я понимаю, что у них очень важная игра в среду, но, конечно, хотелось, чтобы они присутствовали. 

Я всегда делаю то, что хочет клуб. К примеру, я каждый год посещаю церемонию награждения обладателя „Золотого мяча“. И если я буду номинирован в будущем, то точно так же буду приходить».

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