Боссы «Галатасарая» наложили вето на трансфер Ломбертса

Руководство «Галатасарая» отказалось от идеи покупки защитника «Зенита» Николаса Ломбертса.

По информации источника, причиной этому послужил возраст игрока: бельгийцу в марте исполнится 32 года, и турецкий клуб посчитал недальновидным решением платить за Ломбертса те деньги, что потребовал за него «Зенит».

Отметим, что главный тренер «сине-бело-голубых» Мирча Луческу, по слухам, был не против перехода защитника в «Галатасарай».