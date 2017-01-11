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Боссы «Галатасарая» наложили вето на трансфер Ломбертса

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Галатасарай, Ломбертс Николас
Сегодня, 17:11 | Источник: futbolarena.com | Редакция: Антон Белюсь

Руководство «Галатасарая» отказалось от идеи покупки защитника «Зенита» Николаса Ломбертса.

По информации источника, причиной этому послужил возраст игрока: бельгийцу в марте исполнится 32 года, и турецкий клуб посчитал недальновидным решением платить за Ломбертса те деньги, что потребовал за него «Зенит».

Отметим, что главный тренер «сине-бело-голубых» Мирча Луческу, по слухам, был не против перехода защитника в «Галатасарай».

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