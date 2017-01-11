Чичарито: «Мне не стыдно признаться, что в последних матчах я выступаю слабо»

Нападающий «Байера» Чичарито, который не забивает на протяжении 15 поединков подряд, согласен с критикой в свой адрес:

«Мне не стыдно признаться, что в последних матчах я выступаю слабо. Что есть, то есть. Однако так я тоже получаю опыт.

Знаю, что рано или поздно голы придут. А бывают и дни, когда ты можешь забивать с закрытыми глазами, такой уж это спорт».

Ранее сообщалось, что «аспириновые» могут расстаться с мексиканцем. По слухам, в услугах форварда заинтересован «Челси».