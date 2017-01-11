Зидан: «Завтра „Севилья“ постарается устроить стартовый штурм»
Сегодня, 18:30 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи»:
«Конечно, требл - это цель каждого клуба, но это долгосрочная цель. Выиграть его можно, лишь усердно работая день за днем.
Завтрашний матч - самый важный, потому что он следующий.
Нам нужно быть готовыми с самого начала встречи. „Севилья“ постарается устроить стартовый штурм. Нам придется тяжело, это точно».
Напомним, что в первом матче «сливочные» победили о счетом 3:0.
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А вот в примере, надо повторить те ж 3-0.
Удачи ребята.