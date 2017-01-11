Зидан: «Завтра „Севилья“ постарается устроить стартовый штурм»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи»:

«Конечно, требл - это цель каждого клуба, но это долгосрочная цель. Выиграть его можно, лишь усердно работая день за днем.

Завтрашний матч - самый важный, потому что он следующий.

Нам нужно быть готовыми с самого начала встречи. „Севилья“ постарается устроить стартовый штурм. Нам придется тяжело, это точно».

Напомним, что в первом матче «сливочные» победили о счетом 3:0.