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«Фиорентина» вырвала победу у «Кьево»

Матч: ФиорентинаФиорентина1 : 0КьевоКьево
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события, Бернардески Федерико
Сегодня, 21:41 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» обыграла «Кьево» со счетом 1:0.

Флоренция, стадион «Артемио Франки»

«Фиорентина» - «Кьево» - 1:0 (0:0)
Гол: Бернардески 90+3 (пен).

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Томович, Де Майо, Оливера (Иличич 78), Санчес, Бадель (Кристофоро 78), Весино, Сарате, Калинич, Бернардески, Кьеза (Валеро 90).
Главный тренер: Паулу Соуза.

«Кьево»: Соррентино, Цесар, Гобби, Сполли, де Гузман, Иско, Радованович, Кастро (Бирса 82), Бастьен, Флоро Флорес (Гамберини 46), Инглезе (Меджорини 78).
Главный тренер: Роландо Маран.

Предупреждения: Радованович 17, Кастро 36, Томович 52, Весино 61, Бадель 64, Калинич 65, Гобби 88, Соррентино 90+2.
Удаления: Сарате 71 - Радованович 45+3.

Судья: Чели.

Ранее в четвертьфинал Кубка Италии вышел «Наполи».

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