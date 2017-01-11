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«Зенит» проведёт шесть матчей на сборах в Дубае

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Зенит
Сегодня, 21:45 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов

«Зенит» определился с расписанием матчей на первых сборах в Дубае. Петербуржцы проведут шесть игр.

Расписание контрольных игр «Зенита»:

14 января, 17:00 (мск)

«Айнтрахт» — «Зенит», Абу-Даби

16 января, 16:00

«Зенит» — «Чанчунь Ятай», Джебель-Али

17 января, 16:00

«Зенит» — «Сохар» (Оман), Джебель-Али

18 января, 16:00

«Зенит» — «Видеотон», Джебель-Али

19 января, 16:00

«Зенит» — «Локомотив» (Ташкент), Джебель-Али

20 января, 16:00

«Зенит» — «Локомотив» (Ташкент), Джебель-Али

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