«Зенит» проведёт шесть матчей на сборах в Дубае
Сегодня, 21:45 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов
«Зенит» определился с расписанием матчей на первых сборах в Дубае. Петербуржцы проведут шесть игр.
Расписание контрольных игр «Зенита»:
14 января, 17:00 (мск)
«Айнтрахт» — «Зенит», Абу-Даби
16 января, 16:00
«Зенит» — «Чанчунь Ятай», Джебель-Али
17 января, 16:00
«Зенит» — «Сохар» (Оман), Джебель-Али
18 января, 16:00
«Зенит» — «Видеотон», Джебель-Али
19 января, 16:00
«Зенит» — «Локомотив» (Ташкент), Джебель-Али
20 января, 16:00
«Зенит» — «Локомотив» (Ташкент), Джебель-Али
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