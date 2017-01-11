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«Ювентус» - «Аталанта»: стартовые составы

Матч: ЮвентусЮвентус2 : 0АталантаАталанта
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:19 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Аталанты» на матч Кубка Италии.

«Ювентус»: Нето, Барцальи, Лихтштайнер, Ругани, Эрнанес, Маркизио, Пьянич, Асамоа, Ринкон, Манджукич, Дибала.
Запас: Дель Фаверо, Стураро, Пьяца, Аудеро, Бонуччи, Семприни, Хедира, Игуаин, Куадрадо.

«Аталанта»: Бериша, Мазиелло, Толои, Конти, Кальдара, Д’Алессандро, Фройлер, Куртич, Спинаццола, Грасси, Петанья.
Запас: Капоне, Мильяччо, Спортьелло, Латте Лат, Раймонди, Басси, Мелегони, Гатти, Пешич, Конко, Гомес.

Ранее «Фиорентина» обыграла «Кьево» в Кубке Италии.

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