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Глеб: «Жалел бы, если бы не перешёл в „Барселону“ в своё время»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Глеб Александр
Сегодня, 23:34 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал, что не жалеет о решении перейти в «Барселону» в свое время, где он не смог закрепиться.

«У меня было все, чтобы добиться успеха и регулярно играть. Я сам отвечал за все, что со мной происходило. Некоторые тренерские решения оказались для меня слишком губительными. Но я все же должен был перейти в „Барселону“. Это тогда была лучшая команда мира, никто не мог бы ей отказать. Если бы не перешел – жалел бы из-за упущенной возможности».

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