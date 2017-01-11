Глеб: «Жалел бы, если бы не перешёл в „Барселону“ в своё время»

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал, что не жалеет о решении перейти в «Барселону» в свое время, где он не смог закрепиться.

«У меня было все, чтобы добиться успеха и регулярно играть. Я сам отвечал за все, что со мной происходило. Некоторые тренерские решения оказались для меня слишком губительными. Но я все же должен был перейти в „Барселону“. Это тогда была лучшая команда мира, никто не мог бы ей отказать. Если бы не перешел – жалел бы из-за упущенной возможности».