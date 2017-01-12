Дубль Силвы вывел ПСЖ в полуфинал Кубка Лиги
Сегодня, 01:00 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 1/4 финала Кубка Лиги ПСЖ обыграл «Метц» со счетом 2:0. Ранее в полуфинал турнира также вышли «Монако», «Бордо» и «Нанси».
Париж, стадион «Парк де Пренс»
ПСЖ – «Метц» - 2:0 (1:0)
Голы: Силва 27, Силва 72.
ПСЖ: Ареола, Силва, Максвелл, Менье, Кимпембе, Верратти (Мотта 77), Рабьо, Нкунку, Кавани (Матюиди 80), Ди Мария, Иконе (Бен Арфа 62).
Главный тренер: Унаи Эмери.
«Метц»: Оберозер, Синьорино, Фалетт, Милан, Бальиу (Ривьере 73), Коад, Филиппс, Молле, Нгуэтт (Мазиз 77), Вион (Эрдинч 59), Диалло.
Главный тренер: Филипп Хиншбергер.
Предупреждение: Милан 41.
Судья: Делерю (Франция).
В предыдущем матче ПСЖ разгромил «Бастию».
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